أخبار قنا.. العثور على جثتين والمحافظ يستقبل عشرات المواطنين بمكتبه

شهدت محافظة قنا اليوم الإثنين، عدة أحداث، منها مصرع شاب أسفل عجلات القطار في محطة قوص، جنوب المحافظة، وعثر على جثة مواطن طافية في ترعة قرية الجبلاو في مركز قنا، فيما واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استقبال المواطنين في مكتبه بديوان عام المحافظة، لحل مشكلاتهم بتنفيذ طلباتهم.

وخلال تواجد القطار 2006 المكيف على محطة سكك حديد قوص، جنوب محافظة قنا، وفي أثناء تحركه على المحطة حاول شاب اللحاق به، وأثناء صعوده انزلقت قدمه وسقط أسفله مما أدى إلى وفاته.

العثور على جثة الشاب فوق القضبان

تلقى مدير محطة سكة حديد قوص، إخطارا بوجود حادث قطار، والعثور على جثة فوق شريط السكة الحديد الموازي لرصيف المحطة، وعلى الفور جرى إخطار الجهات المعنية، ومن المعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعى حسن محمد حسن، مقيم مدينة قوص، وأنه سقط أسفل القطار رقم 2006، المكيف قنا - القاهرة، وفي أثناء الصعود إليه خلال تحركه انزلقت قدميه وسقط أسفل القطار وتوفي في الحال، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

كشف هوية جثة قرية الجبلاو في قنا

وتمكنت الجهات الأمنية بـ محافظة قنا، من كشف هوية جثة شاب عثر عليها طافية داخل الترعة الجانبية، بقرية الجبلاو بمركز قنا، وذلك بعد ساعات من العثور عليها، وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، بكشف هوية جثة ترعة قرية الجبلاو، ويدعى كرم محمد هاشم أحمد، 30 عامًا، مقيم بالصالحية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الجريمة.

محافظ قنا يواصل لقاءاته اليومية مع المواطنين

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لقاءاته اليومية مع المواطنين، اليوم الإثنين، داخل مكتبه، وبحسب ديوان عام محافظة قنا، استقبل المحافظ نحو 65 مواطنًا تنوعت مشاكلهم ما بين طلب معاش ومساعدات مادية وتوصيل مرافق لمنازلهم وغيرها الطلبات الأخرى.