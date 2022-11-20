محافظ الإسكندرية: رصف 9 شوارع رئيسية بحي العامرية بتكلفة 15 مليون جنيه

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق بشوارع حي العامرية أول، مشيرا إلى أنه تم استهداف رصف 9 شوارع رئيسية بالحي بتكلفة إجمالية تقدر ب 15 مليون جنيه، تلبية لاحتياجات الأهالي.

كما وجه المحافظ مديرية الطرق والنقل بالمحافظة برئاسة المهندسة أمل محمود، بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال الرصف بحي العامرية أول وجميع الأحياء لرفع العبء عن كاهل الأهالي ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشددا علي الاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها، وزوارها.

استجابة لشكاوى المواطنين برصف الشوارع

من جانبها، أشارت المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه بالتنسيق مع اللواء أشرف بدران رئيس حي العامرية أول تم الانتهاء من رصف 9 شوارع رئيسية كثرت منها شكاوى المواطنين.

طرق تم رصفها بالإسكندرية

وتتمثل تلك الطرق في: شارع المستعمرة من أول الصحراوي وحتى مستشفى الهلال الأحمر «مرغم»، واستكمال شارع الخاصة الملكية من نهايته وحتى مساكن الضباط ومن الخاصة الملكية الى مدرسة الشهداء ، واستكمال رصف الطريق امتداد شارع حضانة نفوسة من شارع أسماء وحتى شارع الزعيم «عمارة المأذون العامرية»، وشارع الشرقاوي، وطريق مدخل توشكى المرحلة الأولى وحتى الكوبري السطحي إلى مصرف عرب النوبارية ، ورصف طريق منطقة التجنيد من الكافوري وحتى البوابة غ ، والطريق الموازي لمصرف غرب النوبارية طريق عبد القادر، ومدخل موقف عبد القادر، والطريق خلف محطة قطار عبد القادر بحرى.