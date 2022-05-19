استمرار أعمال رصف الشوارع وإزالة التعديات بمدينة منفلوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار أعمال الرصف للشوارع والميادين الرئيسية بالمراكز والمدن، وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً لتسهيل الحركة والنقل والانتقال، والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وهو الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا تحقيقا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

تقديم الدعم لاستكمال أعمال الرصف

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لاستكمال أعمال الرصف بشوارع مدينة منفلوط ورفع كفاءتها وفقاً للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية مع ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميداني لمتابعة مراحل ومعدلات التنفيذ والاطمئنان على سير العمل أولاً بأول حتى الانتهاء من تنفيذ الخطة وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير، وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأوضح محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه تم رصف شارع العشرين بحي السلام بمنطقة عاصي عقب الانتهاء من تمهيده وتسويته، وإزالة التعديات وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بالأرصفة، فضلاً عن استكمال الرصف بالشوارع المتفرعة منه بتلك المنطقة، بمشاركة عبد التواب أحمد عبدالظاهر، نائب رئيس المركز، والمساعدين ومسئولي النظافة والرصف والإشغالات بالمركز، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق وتجسين حالتها ورفع كفائتها لتسهيل الحركة والانتقال.

سرعة انتهاء الأعمال وفقا للخطة

وتابع أن هناك توجيهات مستمرة من اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لسرعة نهو الأعمال بالشكل اللائق وبالمواعيد المقررة ووفقاً للمواصفات والمعايير، مشيراً إلى مواصلة أعمال الرصف تباعاً، خاصة الشوارع التي تم الانتهاء من تنفيذ وتركيب البلدورات والأنترلوك فضلاً عن نهو أعمال المشروعات الخدمية بها كتركيب مواسير مشروع الصرف الصحي ومشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.