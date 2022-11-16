1.3 مليون جنيه تكلفة رصف الشوارع الرئيسية والفرعية في طهطا

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج اليوم أعمال تمهيد الطرق و الرصف ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بالميادين العامة بنطاق مركز طهطا بمحافظة سوهاج ، وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق والكبارى ، خاصة أعمال الرصف الجارية بشارع المحكمة بمدينة طهطا وتفرعاته بوسط المدينة وذلك بطول 1100 متر، وتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

وذلك بتفريعات الشارع ، بشوارع " بنت النيل، وشارع الحليمى، وشارع سعد شحاته، وشارع مسجد المحكمة"، والشوارع والتفرعات المحيطة بمنطقة المحكمة بالكامل"، بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج

الخطة الإيتثمارية للمحافظة

وقد أوضح " عامر عوض "رئيس مركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج فى تصريح أن أعمال الرصف الجارية بشارع المحكمة وتفرعاته بمدينة طهطا تنفذ ضمن خطة المركز الاستثمارية، مؤكدا على متابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لسير أعمال الرصف بصفة دورية لحين الانتهاء من رصف الشارع وجميع الشوارع والحارات المتفرعة منه

التسليم بالموعد المحدد

وكذلك على التأكد من تطبيق المواصفات القياسية وأعلى معايير الجودة في التنفيذ، فضلا عن الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من كافة أعمال الرصف فى موعدها المحدد.