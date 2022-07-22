محافظ أسيوط يناقش خطة رصف الشوارع بحي غرب ويشدد على سرعة الانتهاء منها

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خطة رصف الشوارع والميادين بحي غرب مدينة أسيوط للوقوف على نسب التنفيذ وحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع وتذليل أي عقبات لسرعة الانتهاء من الرصف، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين في تسهيل الحركة المرورية وتنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف وصيانة الشوارع.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة فيفي شوقي مدير عام مديرية الطرق بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة والمهندس محمد جمال نائب مدير المشروع.

خطة رصف شوارع حي غرب

استعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء خطة رصف شوارع حي غرب والتي يجري تنفيذها ضمن خطة المحافظة وتتضمن رفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب البلدورات وبلاط الأرصفة وفقًا للمواصفات الفنية ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري، بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار، وتركيب بلاط الأرصفة لرفع مستوى الطرق وتسهيل النقل والانتقال داخل شوارع المدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من بينها قطاع الرصف والذي يعتبر ضمن شرايين التنمية المستدامة التي تستهدف الدولة تنفيذها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة

ووجه المحافظ مسئولي مديرية الطرق ومشروع الرصف التابع للمحافظة باستكمال أعمال الرصف بشوارع حي غرب المدرجة في الخطة وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة واستكمال تركيب بلاط الأرصفة بشكل جمالي وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال مؤكدا على متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التطوير والرصف التي تتم بالأحياء والمراكز من خلال جولاته الميدانية، للوقوف على نسب التنفيذ ومدى جودة الأعمال التي تتم، مشددًا على التنسيق مع كافة شركات المرافق والخدمات قبل البدء في أعمال الرصف لرفع المطابق بالشوارع والميادين ولمنع أي عمليات تكسير في الشوارع بعد رصفها والعمل على ضمان وصول الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل.