وزير البترول يترأس وفد مصر في قمة الفرنكوفونية بتونس نيابة عن الرئيس السيسي

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الوفد المصري المُشارك في القمة 18 للمنظمة الدولية للفرنكفونية، المنعقدة حاليا في جزيرة جربة التونسية، بحضور أكثر من 33 رئيس دولة ورئيس حكومة، و80 وفدا ممثلا لدول ومنظمات دولية وإقليمية.

دعم مصري للإصلاحات التونسية

وعلى هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة، التقى المهندس طارق الملا، الرئيس التونسي، قيس سعيد، بحضور إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث نقل وزير البترول، رسالة تحية وإخاء من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، متضمنة دعم مصر الكامل للإصلاحات التي يقودها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأعرب المهندس طارق الملا، عن جزيل شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي يحظى بها الوفد المصري، منذ وصوله إلى أرض تونس الشقيقة.

إشادة فرنسية بنجاح مصر في استضافة COP27

وعلى جانب آخر، التقى وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث طلب نقل خالص تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أشاد بالاستضافة المصرية لقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ بكفاءة واقتدار، وأبدى اهتماما كبيرا بالوقوف عما أسفرت عنه المفاوضات الجارية حاليا في هذا المضمار، متمنيا أن تنتهي في أسرع وقت ممكن، بما يحقق مصلحة الأطراف كافة.