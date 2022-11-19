أسعار البترول تنخفض للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2%

انخفضت أسعار النفط نحو 2%، خلال تعاملات نهاية الأسبوع أمس الجمعة، مسجلا خسارته الأسبوعية الثانية على التوالي، بفعل مخاوف إزاء تراجع الطلب في الصين، ومزيد من إجراءات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وهذه الخسارة عقب العديد من الأسابيع التي حققت فيها الأسعار ارتفاعا.

وسجل سعر خام برنت عند الإغلاق 87.62 دولار للبرميل منخفضا 2.16 دولار، أي 2.4%، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.08 دولار للبرميل متراجعا 1.56 دولار تمثل 1.9%.

خام برنت يخسر 9%

وخلال هذا الأسبوع سجلت أسعار البترول خسائر أسبوعية حيث خسر برنت حوالي 9% وخام غرب تكساس الوسيط حوالي 10%، وكان ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي، في جعل النفط أعلى سعرا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في تراجع أسعار الخام.

كما أن انخفاض الطلب من الصين، نتيجة زيادة حالات الإصابة ‏بفيروس كورونا في البلاد، وإصرار الحكومة على الالتزام بسياسة «كوفيد صفر» حتى الآن، كان سبب أيضا لانخفاض الأسعار، بالإضافة إلى تجدد المخاوف، بشأن زيادة معدلات الفائدة في الولايات ‏المتحدة، بعد الأرقام الأخيرة لمبيعات التجزئة.

وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية، إلى انكماش الطلب العالمي على النفط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022، أما منظمة أوبك فهي تتوقع نموًا بحوالي 750 ألف برميل يوميًا في الربع الحالي، مع تزايد النمو ليبلغ ليرتفع ما يقارب مليوني برميل يوميًا في الربع الأول من العام المقبل.