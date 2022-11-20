الاستعانة بأطقم شركات البترول الطبية لعلاج مصابي حادث أتوبيس الغردقة

قال اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، إن فرقا طبية من مديرية الصحة انتقلت الى المستشفى المركزي، لمتابعة حادث أتوبيس الغردقة على طريق «رأس غارب- الزعفرانة»، والذي أسفر عن مصرع 12 شخصا وإصابة 30 آخرين.

وذكر رئيس المدينة لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنه تم الاستعانة بفرق وأطقم طبية من شركات البترول العاملة في منطقة رأس غارب، وذلك لضخامة الحادث وكثرة عدد المصابين والوفيات.

12 وفاة في حادث أتوبيس الغردقة

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب وفريق من النيابة العامة إلى مستشفى رأس غارب المركزي لمباشرة التحقيقات في الحادث المروع، وتم نقل 4 حالات من المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

مواطنون يتبرعون بالدم للمصابين في حادث أتوبيس الغردقة

وفي ذات السياق، توجه عدد من المواطنين بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر إلى مستشفى رأس غارب المركزي، للتبرع بالدم لمصابي الحادث.