بلقيس تحيي حفلا غنائيا ناجحا في احتفالات العيد القومي لعمان

في حفل كبير استمر لأكثر من ساعة ونصف الساعة، بحضور جماهيري عريض في عمان، أحيت الفنانة بلقيس حفلا غنائيا ضخما أمس، ضمن احتفالات سلطنة عمان بعيدها القومي.

أشهر أغنيات بلقيس

وشدّت الفنانة بلقيس بعدد من أشهر أغنياتها، ومنها «أمام مرايتي، ودبلوماسي، والمزاجنجي، وشوف لي حل، وبجملة»، فيما تفاعل الجمهور مع الأغنيات ورددوها.

وقدّمت بلقيس عددا من الأغنيات الشعبية أشعلت بها حماس الجمهور الحاضر للحفل، بمشاركة فرقتها الموسيقية، كما هنأت الجمهور بالعيد القومي بأغنية «حلوة عمان».

حفل بلقيس

وتفاعل عدد كبير من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي مع حفل بلقيس، حيث تعدى هاشتاج بلقيس المليار مشاهدة عبر تطبيق تيك توك.

على جانب آخر، تستعد بلقيس لإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، كما تُحضر لتقديم العديد من الأغنيات الجديدة.