بلقيس فتحي تطرح أحدث أغنياتها «أمام مرايتي»

طرحت بلقيس فتحي، أحدث أغنياتها «أمام مرايتي» على طريقة الفيديو كليب على منصات السوشيال ميديا، وتعاونت فيها مع المخرج اللبناني دان حداد، وهي من كلمات أمنيات وألحان متعب الفراج وتوزيع بدر كريم.

صُناع أغنية أمام مرايتي

ووجهت بلقيس من خلال الأغنية رسالة قوية لمواجهة التنمر، إذ تحكي عن قصص واقعية تشبه الكثير من البنات في طفولتهم.

وبدأ الفيديو كليب بصوت بلقيس تقول فيه: «كان يا مكان.. بس مش من قديم الزمان.. قصة بنت تشبه كثير بنات».

كلمات أغنية أمام مرايتي لـ بلقيس

وتقول أغنية بلقيس: «أمام مرايتي واقف.. أطالعني واجهلني ‏تغيرت بشكل كلي.. أنا مو قادر أفهمني.. ‏لا قلبي اللي مثل أول.. ‏وصبري ما بقى به حيل.. ‏ولا شي قادر اتقبّل.. ‏من العالم طفح هالكيل.. ‏ما بين ظنونهم ضايع.. يجيبوني ويودوني ‏خذوا مني هنا عمري.. وبعيد هناك خلوني ‏يجيب الله الفرح بكره.. و يردلي اللي خذوا مني ‏أنا منهم كذا واقف.. أطالعني ولا أعرفني أنا مو بأجمل أيامي.. ولكني بعيد بخير».

‏أخر أعمال بلقيس الغنائية كانت «مزاجنجي» التى قدمتها باللهجة المصرية وتعاونت خلالها مع الملحن محمد يحى والشاعر الغنائي ملاك عادل ومن إخراج على أبو طالب في ثاني تعاون معه بعد أغنية « دبلوماسي».

يذكر أن بلقيس تم تكريمها منذ أيام بمهرجان الضيافة في حفل شهد تكريم والدها أيضا الفنان أحمد فتحي، ووجهت خلال الحفل كلمة لشعبي مصر والإمارات بمناسبة مرور50 عاما على الصداقة والتعاون بين مصر والإمارات.