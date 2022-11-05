بلقيس فتحي: أتمنى توحيد العرب دائما في موسيقاي

كُرِّمت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي في الدورة السادسة من مهرجان ضيافة بدبي عن أفضل ألبوم غنائي.

صعدت بلقيس على خشبة المسرح بغناء «مزاجنجي» آخر أغنياتها التي أصدرتها منذ شهر باللهجة المصرية، وبعد صعودها على المسرح وجهت كلمة للحاضرين بأنها سعيدة بتكريم مستحق نتج عن مجهود كبير وعمل طوال الوقت لإنتاج موسيقى جديدة، ووجهت الشكر لجمهورها الداعم الأول لها في مسيرتها الفنية.

تكريم بلقيس على نغمات «مزاجنجي»

وقالت بلقيس، أثناء كلمتها، إنها تسعد بالعلاقات الوطيدة الجميلة التي تجمع بين البلدين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واحتفالهما مؤخراً بمرور 50 عاماً على العلاقات الودية الطيبة التي تجمع بين الشعبين.

وأضافت: أريد أن أوجه التهنئة لمصر لأنني أعلم أنها تحتضن العالم خلال أيام من خلال انطلاق مؤتمر المناخ، وأتمنى التوفيق لمصر وأيضاً أتمنى لبلدي الإمارات التي تستضيف العام المقبل 2023 مؤتمر المناخ، وأنا داعمة لهم وأتمنى أن أوحد العرب دائماً في موسيقاي وفني بشكل عام.

بلقيس: أهنئ مصر على مؤتمر المناخ

شهد الحفل أيضاً تكريم الفنان أحمد فتحي والد بلقيس، وحرصت بلقيس أن تسلم له الجائزة بنفسها وقالت أثناء صعوده على خشبة المسرح: شجرتي التي لن تدبل ولن تموت، بين كل خط اتخط من وجهة عشنا نعيماً أنا وإخواتي وأنا سعيدة أنني أحمل اسم أحمد فتحي الذي ترك في حياتي بصمة أعتقد أنها واضحة في فني وملامحي، وكل رنة من عرب صوتي تشبه رنات عود والدي.