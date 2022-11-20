تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه لسرقته بالشرقية لجلسة الثلاثاء المقبل

قررت محكمة جنايات الزقازيق، تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بمركز الحسينية لسرقته إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك في القضية رقم 8126 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية، والمقيدة برقم 483 لسنة 2022 کلي شمال الزقازيق.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين علي رجب وحسام مكاوي.

خنق صديقه أثناء نومه

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد ضبط «عبدالله ص ع»، محبوس لقيامه بقتل زكريا فرحات عبداللطيف عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيّت النية على قتله لسرقته، وحال استغراق المجني عليه في النوم انهال المتهم عليه بالضغط على رقبته، فاستيقظ المجني عليه وقاومه، فتعدى عليه المتهم ضرباً باستخدام قطعة حديدية واستمر في خنقه حتى فارق الحياة، وذلك لسرقة 5700 جنيه والهاتف المحمول المملوكين للمجني عليه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.