الوادي الجديد تستقبل وفدا من الأطباء الأوروبيين والمصريين للتسويق للسياحة العلاجية

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، صباح اليوم، وفدا من الأطباء الأوروبيين والمصريين، في مستهل زيارته للمحافظة ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر.

ترويج السياحة العلاجية

وقال محافظ الوادي الجديد، في بيان، إن الزيارة تأتي في إطار جهود ترويج السياحة العلاجية كأبرز أنواع السياحة التي تمتاز بها المحافظة بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية، والتي تؤهلها للمنافسة العالمية ضمن الوجهات السياحية الأشهر بهذا المجال.

ورافق المحافظ، ضيوف المحافظة، خلال جولتهم السياحية بمقابر البجوات ومعبد هيبس الذي يعد المعبد المصري الوحيد المتبقي من العصر الصاوي الفارسي، ويضم معالم أثرية تمثل العصور التاريخية المختلفة الفرعونية والفارسية والبطلمية والرومانية.

مشروع إنتاج الحرير الطبيعي

كما تفقد الوفد مشروع إنتاج الحرير الطبيعي والصوب الزراعية شمال الخارجة، مشيدين بمبادرات استصلاح الأراضي والتوسع في الرقعة الزراعية.