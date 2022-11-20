«بيطري الإسكندرية» تكشف أعراض الحمى القلاعية.. خطر على الإنسان والماشية

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالاسكندرية عن بدء مأمورية التحصين بلقاحي «الحمى القلاعية» و«الوادي المتصدع» في الحملة القومية الثالثة لعام 2022 وذلك ابتداء من اليوم السبت حتى 31 ديسمبر المقبل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية مخاطر مرض الحمى القلاعية وبعض النصائح الواجب اتباعها وفقا لموقع مديرية الطب البيطري .

مرض الحمى القلاعية

وتعد الحمى القلاعية مرض فيروسي يصيب الحيوانات ويودى الى خسائر فادحة فينقسم الى7 عترات وكل عترة تعتبر مرضا مستقلا، وهو من الأمراض المشتركة إذ يمكن له أن يصيب الانسان عند تناول تلك اللحوم.

الأعراض عند تناول لحوم مصابة

ويسبب مرض الحمى القلاعية عند الإنسان، الحمى الشديدة وارتفاع درجة حرارة الجسم والقيء وظهور فقاقيع صغيرة على الفم والشقتين ويموت الفيروس المسبب مع الغليان بعد تسوية اللحوم ولكن المشكلة الحقيقية في الخسائر المادية من فقد الماشية.

أعراض مرض الحمى القلاعية عند الحيوانات

ويظهر في الأبقار والجاموس المرض على هيئة قرح في اللثة ويسيل لعاب الحيوان فلا يأكل ولا يشرب ويحدث له هزال كما أنها تصيب الحافر بالتهابات شديدة تصل لدرجة قلعه ولذلك سميت بالحمي القلاعية وهذا المرض مصدر للعدوى.