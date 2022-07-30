تحصين 43 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة تعمل على حماية الثروة الحيوانية بها من خلال تحصين رؤوس الماشية والدواجن من كافة الأمراض، والتسهيل على مربي الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، إلى أنه تم تحصين 43223 رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع التي أطلقتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14 يوليو الجاري، لتحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة لحماية الثروة الحيوانية.

مواجهة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية

وقال محافظ الجيزة إن القوافل تأتي في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية، والتي تمثل مصدرا كبيرا لدخل المربين، خاصة الصغار منهم، موجها بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والتواجد الدائم مع صغار المزارعين والمربين في القرى والنجوع والعزب للتوعية بطرق تحفيز القدرة المناعية للحيوانات وضمان الحفاظ على إنتاجيتها خلال الفترة المقبلة.

خدمة المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجا

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم إطلاق قافلة علاجية مجانية بيطرية شاملة بقرية المنوات بمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة والطب البيطري بالجيزة، والتي تهدف إلى خدمة المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجا.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة أسفرت عن علاج 462 رأس ماشية ضد الأمراض، تنوعت بين علاج 84 رأسا من الأمراض الباطنة، و17 رأسا من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، وعلاج 47 رأسا ضد الطفيليات الداخلية والخارجية، و53 رأسا ضد الضعف العام، و57 رأسا من الأغنام والماعز ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج 24 رأسا من الدواب ضد الطفيليات وأمراض الحاضر، وعلاج 13 رأسا من الجمال ضد الطفيليات والضعف العام، وعلاج 167 طائرا من الأمراض البكتيرية.