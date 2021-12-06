تحصين أكثر من 4.2 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما جرى تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

تحصين ماشية ضد الحمى القلاعية

أوضح التقرير أنه جرى تحصين 2 مليون و138 ألف و389 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم: «مليون 132 ألف و605 رأس أبقار، 632 ألف و212 رأس جاموس، 328 ألف و128 رأس أغنام، 45 ألف و444 رأس ماعز»، حتى 4 ديسمبرالحالي.

تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع

وأشار التقرير أيضا إلى تحصين 2 مليون و 72 ألف و 58 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم: «مليون و77 ألف و727 رأس أبقار، 624 ألف و 443 رأس جاموس، 323 ألف و728 رأس أغنام، 45 ألف و 44 رأس ماعز، 1116 راس جمال»، حتى 4 ديسمبر أيضًا.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة، والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.