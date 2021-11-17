تحصين أكثر من 345 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وبدأت حملات تصحين المواشي، يوم 16 نوفمبر 2021، بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، إذ أوضح التقرير أنه تم تحصين 172 ألف و512 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، بينهم 86 ألف و522 رأس أبقار، و59 ألف و719 رأس جاموس، و24 ألف و445 رأس أغنام، و1826 رأس ماعز.

وذكر التقرير الذي تقاه وزير الزراعة، أن تم تحصين 172 ألف و512 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، بينهم 86 ألف و522 رأس أبقار، و59 ألف و719 رأس جاموس، و24 ألف و445 رأس أغنام، و1826 رأس ماعز.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.