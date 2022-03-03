بدء حملة تحصين ضد مرض الحمى القلاعية 10 مارس المقبل في الإسكندرية

أعلنت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، اليوم، بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع يوم 10 مارس الجاري، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، وحرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

تحصين الماشية والطيور في فبراير الماضي

وقال الدكتور يوسف الشباط، وكيل وزارة الطب البيطري في الإسكندرية، إنه خلال حملات تحصين الماشية والطيور في شهر فبراير بلغت نسبة التحصين للماشية 100%، كما تم تحصين ما يقرب من 100 ألف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور، وما يقرب من 24 ألف طائر ضد أمراض نيوكاسل وهيتشنر و بارامكسو.

وأضاف الشباط في تصريحات صحفية، أن مديرية الطب البيطري تعمل على حماية الثروة الحيوانية بها من خلال تحصين رؤوس الماشية من كل الأمراض والتسهيل على مربي الماشية من خلال إرسال قوافل طبية إلى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الخدمات البيطرية بها.

تحصين 163 ألف رأس ماشية في الإسكندرية

وأوضح أنه شهر فبراير الماضي قامت مديرية الطب البيطري بتحصين ما يقرب من 163 ألف رأس ماشية «أبقار، أغنام، ماعز» ضد أمراض «الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، ومرض الجلد العقدي، وجدري الأغنام، الجلد العقدي» و124 ألف طائر، ضد أمراض «إنفلونزا الطيور، نيوكاسل، وهيتشنر، وبارامكسو»، والتي تعتبر من أقوى الأمراض فتكا بالثروة الحيوانية.