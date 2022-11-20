البترول: تشغيل مصنع ألواح الخشب من قش الأرز بداية العام المقبل

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تعمل على مشروع من أحد أهم المشروعات التي تعمل عليها من خلال إنتاج الألواح الخشبية أم دي أف من قش الأرز.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله رسميا خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.

وأشار إلى أن مشروع مصنع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF من قش الأرز يعد استثمارا مصريا خالصا لشركات قطاع البترول، حيث تساهم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول و شركتي سيدي كرير للبتروكيماويات وبتروجت في المشروع.

المشروع يقام في إدكو

وأوضح أن المشروع يقام في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة بتكلفة استثمارية تقترب من 5.5 مليار جنيه، حيث يأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بمشروعات الإنتاج المحلي والقيمة المضافة التي تحقق مردودا اقتصاديا واجتماعيا وبيئي في آن واحد.

ويساعد المشروع في تحويل قش الأرز من تحدٍ بيئي في حال التخلص منه بشكل غير سليم واستغلاله في تصنيع منتجات عالية الجودة ذات قيمة مضافة، كما سيعمل على سد جانب من احتياجات السوق المحلية من إنتاج المشروع وإحلال جزء من وارداته بمنتج محلي لتوفير النقد الأجنبي.

ويقام المشروع على مساحة 114 فدانا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية نحو 205 آلاف متر مكعب من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة وعالية الجودة اعتمادا على قش الأرز كمادة خام رئيسية، ويمتاز منتج المشروع بإمكانية التحكم في كثافته ووزنه واللون ودرجة الصلابة ليدخل في العديد من الصناعات كالأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ والأبواب وغيرها.

ويطبق المشروع أحدث التكنولوجيات وأساليب التحكم البيئي في جميع مراحله بداية من الإنشاء حتى التشغيل بما يجعله صديقا للبيئة، إضافة إلى كونه في الأساس حلا لمشكلة التخلص غير السليم من قش الأرز والآثار البيئية الناتجة عنها.