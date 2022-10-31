رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

«البيئة»: حرق قش الأرز كان يمثل 42% من تلوث هواء القاهرة

كتب:

محمد عزالدين
03:33 ص | الإثنين 31 أكتوبر 2022
حرق قش الأرز

حرق قش الأرز

قال الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن حرق قش الأرز يمثل 42% من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، وهو رقم كبير للغاية في بداية الألفية الثالثة، وبالتالي التعامل مع هذا الملف كان بغرض استراتيجي للحد من التلوث البيئي.

تحويل قش الأرز لمنتج اقتصادي

وأضاف «مراد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن وزارة البيئة والجهات المعنية المختلفة بذلوا جهودا كبيرة للتواجد على الأرض وتوفير بُعد اقتصادي للمخلف بدلا من حرقه وجعله عبئا.

وأوضح أن جهود مواجهة موسم السحابة السوداء نتيجة لحرق قش الأرز على مدى العشرين سنة السابقة، زادت بتوعية المزارعين بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية ولا سيما قش الأرز.

25 ألف طن ملوثات

وأشار إلى أن جودة الحياة أصبحت أفضل والتلوث انخفض بسبب انخفاض عمليات حرق قش الأرز، متابعا: «مليون فدان أرز ينتج حوالي 2 مليون قش، وينتج عنها 25 ألف طن ملوثات تنتقل لسماء الدلتا والقاهرة سواء أكان هذا الملوث مرئي أو غير مرئي».

اقرأ المزيد:

كيفية استغلال قش الأرز في بناء منازل صديقة للبيئة.. «بدلا من حرقه»

القومي للبحوث: تدوير قش الأرز ولب قصب السكر لصناعة مواد لتكوين عظام الفك

محافظ الشرقية: حلول جذرية للتخلص من قش الأرز بطريقة صديقة للبيئة

أستاذ أمراض صدر: حرق قش الأرز يسبب النزلات الشعبية ويزيد من الحساسية

عقوبات حرق قش الأرز.. حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

كيف تحول قش الأرز من أزمة بيئية لمشروع مربح؟.. استشاري يوضح

مجدي علام: تجربة تدوير قش الأرز حققت نجاحا كبيرا في مصر.. «فيديو»
بقلم محمد عزالدين