طريقة حجز موعد تظلم للكشف الطبي للحصول على دعم «تكافل وكرامة»

أتاحت وزارة الصحة والسكان، على موقع المجالس الطبية المتخصصة إمكانية حجز موعد تظلم للكشف الطبي للحصول على تكافل وكرامة، كما أتاحت أيضًا خاصية تعديل الكشف الطبي لذوي الهمم.

وأوضحت الصحة، أنّه يتم الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة المرفق هنا، واختيار خدمة تكافل وكرامة، ثم الضغط عليها، واختيار حجز تظلم كشف طبي، وعلى الفور تظهر النتائج البيانات التالية :

- الرقم القومي.

- الاسم.

- تاريخ الميلاد.

- العمر.

- مكان السكن.

- مدينة السكن.

- العنوان.

- الحالة الاجتماعية.

- الوظيفة.

- نوع الإعاقة سواء كانت «حركية، ذهنية، طيف توحد، أمراض مزمنة، إعاقة سمعية، إعاقة بصرية».

- اختيار مكان الكشف.

- اختيار التاريخ.

- اختيار الوقت.

- حفظ طلب التظلم.

شروط الحصول على الدعم النقدي كرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه يشترط للحصول على الدعم النقدى «كرامة» تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية، تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة، موضحة أنّه يشترط للحصول على الدعم النقدى «كرامة» أن يكون لدى المستفيد اعاقة أو عجز يعيقه عن العمل ـ ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي من خلال مستشفيات وزارة الصحة، لافتة إلى أنّه يشترط أيضا أن يكون المتقدمين؛ للحصول على الدعم النقدي «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.

استفادت مليون شخص من ذوي الهمم

وأشارت التضامن فى تقرير صادر عنها، إلى أنّ عدد الأشخاص ذوي الهمم المستفيدين من الدعم النقدي أكثر من مليون شخص بتكلفة إجمالية 5.277 مليار جنيه سنويًا، موضحة أنّه تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لنحو 950 ألف من الأشخاص ذوي الهمم، كما يتم تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الهمم.