مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بالغربية

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، بالقرب من قرية كفر عصام على الطريق الواصل بين قرية شوبر ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بانقلاب موتوسيكل

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب درجة نارية «موتوسيكل» على طريق قرية شوبر بالقرب من مدخل قرية كفر عصام، ما أسفر عن مصرع قائده.

اختلال عجلة القيادة

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شاب يدعى «مصطفي ن»، في العقد الثالث من العمر، إثر انقلاب دراجته النارية بالقرب من مدخل قرية كفر عصام على الطريق الواصل بين قرية شوبر ومدينة طنطا، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيده بسبب السرعة الزائدة.

التحفظ على الجثة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.