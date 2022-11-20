السجن المؤبد لسباك بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى، بالسجن المؤبد غيابيا للمتهم «ع.م.إ» ، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، حيث تم القبض عليه وبحوزته 14 قطعة حشيش.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 27300 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم، وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح أبيض بدائرة القسم.

سباك يتاجر في المواد المخدرة

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، أنه أثناء المرور الأمني على دائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصرت القوة المتهم «ع.م.إ»، سباك، يقف بالطريق العام مشهرا في يده سلاحا أبيض.

العثور على 14 قطعة حشيش وسلاح أبيض

وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه ونزع السلاح من يده، وبتفتيشه عُثر بحوزته على علبة كرتونية بداخلها 14 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الآثمة.

وحُرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم .