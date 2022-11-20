«مياه سوهاج»: مد فترة عمل 12 مركزا لخدمة العملاء حتى الرابعة عصرا

فى اطار التحول الالكترونى اصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب قرار بفتح ابواب جميع مراكز خدمة العملاء والتى يبلغ عددها 12 مركز يوماً حتى الساعة الرابعة عصراً ، بدلا من الساعة 2 ظهرا تسهيلاً على المواطنين للحصول على خدماتهم.

توفير ماكينات السداد الإلكترونى

واوضح المحاسب احمد عبد الحميد مدير عام مراكز خدمة العملاء ، فى بيان انه تم توفير ماكينات السداد الالكترونى POS بجميع مراكز خدمة العملاء والتى تمكن المواطنين من سداد المبالغ المستحقة عليهم باستخدام كروت السداد الالكترونى وان تلك الماكينات تتميز بمراقبة العمليات النقدية بشكل دقيق كما أنها تزيد من كفاءة التنظيم في المعاملات النقدية وفي إجرائها هذا بالاضافة الى اتاحة عرض كافة العمليات التي تمت بشكل سهل ومنظم للقراءة.

16 مركز خدمة عملاء

ومن الجدير بالذكر ان مراكز خدمة العملاء تقدم 16 خدمة لعملائها منها خدمة التعاقد علي عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل او استبدال وصلة مياه او وصلة صرف صحى وخدمة تغيير عداد بدل تالف او بدل فاقد وخدمة اضافة وحدة او اكثر على اشتراك فرعى وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه.