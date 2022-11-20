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فنانون وإعلاميون يدعمون ميريام فارس بعد أزمة أغنية كأس العالم 2022

كتب:

بسمة شطا
03:18 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
ميريام فارس

ميريام فارس

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنانة ميريام فارس، بسبب أغنية كأس العالم 2022، وتعرضت بسببها للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العديد من زملائها لدعمها.

وحرص الفنان رامي عياش، على دعم الفنانة ميريام فارس، بسبب أغنية كأس العالم 2022، التي حملت اسم «توكو تاكا»، وغرد عبر حسابه على «تويتر»: «فخورين فيكي وباجتهادك وتميّزك نجمة لبنانية بمقاييس وحضور عالمي بقتبس من أغنية الـ LBC حطت عينها عالنجمات ونسيت كل اللي حدا».

وأغنية «توكو تاكا»، دعائية لكأس العالم 2022، في قطر، وقدمتها ميريام فارس، مع النجمين نيكي ميناج ومالوم.

الفنانون يدعمون ميريام فارس بعد أزمة أغنية كأس العالم

الفنانة جيسي عبده دعمت ميريام فارس، عبر حسابها على «تويتر»، وكتبت: «غريب الهجوم على ميريام فارس، بدل ما نسقف لها كفنانة لبنانية عم تحقّق إنجاز فني عالمي وإطلالة كبيرة بافتتاح كأس العالم، عم نهجم عليها، نجاح الآخرين ما بينتقص من حدا فينا، مبروك ميريام نجمة لبنانية بينشاف الحال فيها مشاركة بمحفل عالمي نجاح كبير ومُستحقّ وأداء محترف».

الإعلامية منى أبو حمزة، كتبت عبرحسابها على «تويتر»: «ميريام فارس فنانة محترفة ومثابرة وذكية».

الإعلامية ريما نجيم، كتبت أيضا: «مشاركة ميريام فارس في أغنية كأس العالم رائع، إنّه ملعبها وتتقِن مفاتيحه جيداً، ومن أول الأغنية حتى آخرها موجودة صوتاً وحضوراً وهذا يُحسب لها.. برافو».

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بقلم بسمة شطا