حبس متهمين بسرقة عدادات مياه في مصر القديمة.. وقانوني: عقوبتهما تصل لـ15 سنة سجن

أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس المتهمين بسرقة عدادات مياه من عقارات في مصر القديمة بأسلوك الفك، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت المباحث سرعة التحريات بشأن المتهمين ونشاطهم الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة السرقة

وقال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إنّ قانون العقوبات حدد عقوبة لكل من يرتكب جرائم السرقة سواء بالإكراه أو تحت تهديد السلاح، وباستخدام القوة سواء مادية بحيازة سلاح، أو معنوية بالتهديد اللفظي، وإدخال الرعب على المجني عليه، والحصول على ممتلكاته.

ونص قانون العقوبات في المادة 314، على أن يعاقب بالسجن المشدد «كل ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح»، وتكون العقوبة بالسجن المشدد أو المؤبد، إضافة للحكم بالأشغال الشاقة 15 سنة، ويحق للقاضي تخفيف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا يفيد بأنّ عاطل له معلومات جنائية، ومقيم في دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة عدادات المياه من المساكن والعمارات بطريقة الفك، وارتكب عدّة وقائع، وبعمل التحريات تبيّن صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بأنّه ارتكب نحو 5 سرقات لعدادات المياه من داخل العمارات، بنفس الطريقة سالفة الذكر.

واعترف المتهم بأنّه يبيع العدادات المستولى عليها لتاجر خردة، له معلومات جنائية، ومقيم في دار السلام، مقابل مبلغ مالي، وتم القبض عليه وعثر بحوزته العدادات المذكورة، وبمواجهته بما أقر به المتهم الأول، لم ينكرها، وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على العدادات واتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات اللازمة حيالهما.