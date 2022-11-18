مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حوادث متفرقة اليوم الجمعة بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية عدة حوادث في أنحاء متفرقة، اليوم الجمعة، ما أدت تلك الحوادث إلى إصابة 10 أشخاص ومصرع آخر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والتحفظ على جثمان المتوفى.

إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكلات

وشهد طريق «أبو حماد- بلبيس»، اليوم الجمعة، بالشرقية إصابة 4 أشخاص نتيجة تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، بينما تحرر محضرا بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم:

ووقع حادث تصادم بين سيارتين «نقل وملاكي»، على الطريق الإقليمي في محيط كارتة بلبيس، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع شاب إثر انقلاب سيارة يقودها

ولقي شاب ثلاثيني مصرعه اليوم الجمعة، أثناء قيادته سيارة ربع نقل، انقلبت به على طريق العاشر من رمضان- الإسماعيلية الصحراوي، وتم نقله لأقرب مستشفى والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن.