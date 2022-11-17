إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. مشاجرتان وتصادم

أُصيب 5 أشخاص، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف، إلى المستشفى لتلقي الفحوصات والإسعافات المطلوبة.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفرالشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين فى حوادث متفرقة بالمحافظة.

جروح وكدمات

بالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى، إصابة كل من «أحمد.أ.ع»، 16 سنة، من الروضة، و«محمد.س.د»، 17 سنة، بكدمات وجروح، فى مشاجرة بقرية الروضة، و«محمد.ش.ع»، 18 سنة، من شنو، بجروح وكدمات، و«بسيونى.م.أ»، 23 سنة، بجروح وكدمات، فى مشاجرة بشنو، و«أحمد.ع.م»، 34 سنة، بجروح وكدمات، فى حادث تصادم، بجوار كوبري ميت علوان.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.