لص يقتل شابا تصدى له أثناء سرقة منزله بالشرقية

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بثلاث طعنات نافذة على يد لص، بعدما تصدى له أثناء سرقة منزله بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حماد، يفيد تلقي المركز إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، باستقبال محمد وائل مقيم في منشية الشيخ ناصر بمدينة أبو حماد جثة هامدة، إثر إصابته بثلاث طعنات نافذة.

المجني عليه حاول التصدي للص

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز أبو حماد لإجراء التحقيقات والفحوصات، وتبين أن لصا تسلل إلى منزل لسرقته، وعندما تصدي له المجني عليهه اعتدى اللص عليه بسلاح أبيض، وسدد له 3 طعنات نافذة بأنحاء جسده ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات، وجاري التحفظ على جثة المجني عليه داخل مشرحة مستشفى أبو حماد المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

عقوبة جريمة القتل

ومن جانبها، قالت منى عبد السلام، المحامية، إن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».

وأضافت المحامية، أن هذه المادة القانونية نصت على أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب إلى جانب جناية القتل العمدي جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.