أطباء من 12 دولة يشاركون في دورة تدريبية لزراعة الكلى بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الثانية لزراعة الكلى للدول الأفريقية، التي تنظمها وحدة أمراض وزراعة الكلى بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية بالجامعة، بالتعاون مع الوكالة المصرية للتنمية من أجل الشراكة بوزارة الخارجية المصرية بقاعة المؤتمرات، بمشاركة 20 متدربا يمثلون 12 دولة أفريقية وهي «مالي - موريتانيا - الرأس الأخضر- غانا - تشاد - الكونغو - الجابون - بوركينا فاسو - مدغشقر - جزر القمر - غينيا - ناميبيا».

الدور العلمي للجامعات المصرية

وقال الدكتور شريف خاطر، إن هذه الدورة التدريبية تمثل امتدادا طبيعيا لجمهورية مصر العربية والقوى الناعمة لها في مختلف الدول بالقارة الأفريقية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحث الجامعات بأن يكون لها دور علمي وبحثي وتدريبي على المستوى الأفريقي، والذي يعتبر من أهم الأدوار التي تقدمها مصر لأشقائنا في القارة الأفريقية.

خاطر: «طب المنصورة» منارة علمية وبحثية

وأضاف «خاطر»، في بيان صحفي، أن كلية الطب منارة علمية وبحثية وتدريبية ومركز جراحة الكلى والمسالك البولية علامة مضيئة في القطاع الطبي بالجامعة، موجها الشكر للدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، في إنشاء مدرسة علمية وطبية جعل من مركز الكلى منارة تحظى بالاهتمام في كافة المحافل المحلية والدولية.

تفوق المنصورة في مجال زراعة الأعضاء

وأكد الدكتور تامر أبو السعد، وكيل كلية الطب، أن جامعة المنصورة من أفضل الجامعات في العالم طبقا لتصنيف شنغهاي، كما صنفت الجامعة في تخصص الطب الأول محليا على مستوى الجامعات المصرية خلال 3 سنوات متتالية، كما تتميز الجامعة بالتفوق في مجال زراعة الأعضاء ومنها زراعة الكلى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور باسم صلاح وديع، مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، أن المركز بدأ زراعة الكلى منذ عام 1986 واستطاع إجراء أكثر من 3200 حالة زراعة كلى وهو أعلى معدل بمصر، كما يتميز المركز بعلمائه الأجلاء وعلى رأسهم الدكتور محمد غنيم، والذين يتميزون بأعلى معدلات نشر دولي في كبرى المجلات الدولية وأعلى استشهادات مرجعية في العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر أبو السعد، وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور باسم صلاح وديع، مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، والدكتور أيمن الرفاعي، نائب مدير المركز ورئيس وحدة أمراض وزراعة الكلى بالمركز، والدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية.