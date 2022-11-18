«رنا حامد» تقهر الظلام.. أول كفيفة تحصل على الدكتوراه في الأدب الانجليزي

حصلت الباحثة رنا حامد عوضين على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي بمرتبة الشرف، من كلية الآداب بجامعة المنصورة، لتكون بذلك أول طالبة كفيفة تقهر الظلام وتحقق هذا الإنجاز.

وأعلنت جامعة المنصورة، في بيان لها، أن موضوع رسالة الطالبة جاء حول: النقد الاجتماعي في روايتي «اذهب واحكها فوق الجبل» لجيمس بولدوين ورواية «الابن الأصلي» لريتشارد رايت.

رئيس جامعة المنصورة يحضر مناقشة الدكتوراة

وحرص الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة على حضور مناقشة الرسالة دعمًا للطالبة، وأعرب عن سعادته بمثابرة الطالبة وحرصها على تحدي الصعاب.

وأكد على حرص الجامعة على دعم كل أبنائها الباحثين خاصة من ذوي القدرات الخاصة الذين تقدم الجامعة لهم كل الدعم والرعاية.

لجنة الحكم والمناقشة لرسالة الدكتوراه

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور حمدي شاهين رئيس قسم اللغة الانجليزية بآداب المنصورة مشرفًا ورئيسًا والدكتورة هدى سليمان رئيس قسم اللغة الإنجليزية بآداب المنوفية مناقشًا، والدكتور إسلام الصادي أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب بالمنصورة مناقشًا، والدكتورة منى عبدالمنعم قاسم مدرس اللغة الإنجليزية بآداب المنصورة مشرفًا.

وشهد حضور المناقشة الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب، والأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور مسعد سلامة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور سهير محمد وحيد الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور رضا سيد أحمد أستاذ التاريخ القديم وعميد الكلية السابق ولفيف من رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالكلية