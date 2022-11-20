مستشار برنامج المناخ العالمي: إدراك بند الخسائر أكبر انتصار لـ«COP27»

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنَّ مصر نجحت فيما فشلت فيه كل الدول السابقة من خلال تنظيم قمة المناخ (COP27)، وتحديدًا بند الخسائر والأضرار وإقناع العالم بالموافقة على إداركه، مشيرًا إلى أنَّ ذلك يمثل أكبر انتصار للمؤتمر، متابعًا «وضعنا المبدأ والإطار الخاص بدفع ضرائب عن الخسائر والأضرار التي حدثت على مدار السنوات الماضية، وهذا البند تمّ رفض إدراكه في جميع مؤتمرات COP السابقة».

تحديد عدد سنوات الضرر سيشكل نقطة خلاف

وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ تحديد عدد سنوات الضرر وحساب الخسائر هو ما سيشكل نقطة الخلاف، متسائلًا: «هل سنأخذ فترة الـ500 عام الماضيين منذ الثورة الصناعية حتى الآن؟ أم ستكون الفترة الأخيرة فقط وهذا ما سيحتاج إلى حوار بين الدول الصناعية الكبرى والنامية»، لافتًا إلى أنّ كل من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا هي المناطق الرئيسية التي تضررت من دون تقدم، أما باقي الدول تضرروا أيضًا لكن أحدثوا تقدمًا لهم.

وتابع «تضررنا بسبب عدم دون وجود تمويل نعمل من خلاله على إصلاح أحوالنا في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا، وبالتالي إدراك البند سالف الذكر أكبر نجاح لـ مصر وللاتفاقية»، مبينًا أنَّ سكرتير عام الأمم المتحددة أشاد بذلك الإنجاز، مشيرًا إلى أنَّ «هناك انفراجة حدثت لأول مرة في مؤتمرات COP بالاعتراف بوجود خسائر وأضرار وقعت على القارات التي لا ذنب لها».