سفير المجر: مصر أهم شريك استراتيجي لبلادنا على مستوى أفريقيا وآسيا

قال أندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة، خلال احتفالية أقامها في مقر إقامته بمناسبة العيد القومي لبلاده، إنَّ اليوم يشهد الإحتفال بالعيد القومي الـ66 لدولة المجر والثورة التي أشعلها الشعب عام 1965، لافتًا إلى أنَّه لدى المجر 3 أعياد قومية، الأول يتمّ الاحتفال به في مارس وهو عيد ميلاد الدولة، والثاني يكون في أغسطس يتمّ الاحتفال به في دولة المجر المستقلة، والثالث يحتفل به اليوم وهو الاحتفال بالحرية.

العلاقات المصرية المجرية عمرها 100 سنة

وأضاف «كوفاكس»، في حوار له خلال تقرير مذاع على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أنَّ العلاقة بين مصر والمجر تمتد لـ100 عام، مؤكّدًا أنَّ العلاقة طوال الـ100 عام تتصف بكونها صداقة قوية، كاشفًا أنَّ مصر تعتبر حاليًا تعد أهم شريك في أفريقيا وآسيا لدولة المجر، مشيرًا إلى أنَّ مصر شريك استراتيجي مهم.

سفير المجر: سعداء برؤية الطلاب المصريين في بلادنا

وأشار سفير المجر بالقاهرة إلى أهمية العلاقات بين البلدين والتي تضمنت زيارة الرئيس السيسي إلى بودابست خلال شهر أكتوبر بالعام الماضي، ومنذ ذلك الحين التقى رؤساء الوزراء 4 مرات، وكانت هناك اجتماعات وزارية بين البلدين حوالي 10 مرات، لافتًا إلى تقديم المجر 115 منحة دراسية كل عام للطلاب المصريين ما بين بكالوريوس وماجيستير ودكتوراه، معربًا عن سعادته برؤية الطلاب المصريين بالمجر، والهدف من وجودهم هم تدريبهم وتعليمهم ثم عودتهم لمصر مرة أخرى للاستفادة بخبراتهم.

وتُعرف المجر باسم «هنغاريا» وهي دولة أوروبية تقع في «حوض الكاربات»، ويحدها من الشمال سولوفاكيا ومن الشمال الشرقي أوكرانيا ومن الشرق رومانيا ومن الجنوب كرواتيا ومن الغرب النمسا، وسميت المجر بهذا الاسم منذ العصور الوسطى المبكرة، عندما أستوطن المجاريون حوض بانونيا، إذ تعد من الدول المحصورة التي لا منفذ لها على البحر.