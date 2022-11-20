كبير مفوضي رئاسة COP27: مصر أدارت مفاوضات معقدة انتهت بتوافقات بين 195 دولة

قال محمد نصر، كبير مفوضي فريق الرئاسة لـCOP27، إنّ قمة المناخ التي استمرت أسبوعين، فضلا عن الاجتماعات التفاوضية، التي شهدت مشاركة الآلاف من الدول الأطراف، عكست قدرة مصر التنظيمية والإدارية، فضلا عن نجاحها في إدارة مفاوضات شديدة التعقيد والصعوبة، والتي انتهت بالتوصل إلى حلول وتوافقات بين 195 دولة.

تقريب وجهات النظر بين المشاركين في COP27

وأشاد نصر، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، بنجاح فريق الرئاسة في تقريب وجهات النظر بين الدول الأطراف بـCOP27، والوصول إلى نتائج جيدة، سواء برنامج العمل الخاص بالمعاشات، أو إنشاء الصندوق الجديد الخاص بالخسائر والأضرار، موضحا أنّ هذه الموضوعات كانت شديدة الصعوبة.

عمل متواصل دون راحة

وأوضح كبير مفاوضي فريق الرئاسة لقمة المناخ، أنّ الـ3 أيام الأخيرة شهدت جهودا كبيرة من الفريق الرئاسي في مفاوضات COP27 دون راحة أو نوم، حيث جرى تكثيف الجهود للخروج بنتائج مرضية للعالم، وضمان نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه.