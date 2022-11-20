كبير مفوضي فريق الرئاسة لـ«COP27»: مصر وضعت أفريقيا في قلب مناقشات المناخ

قال محمد نصر كبير مفوضي فريق الرئاسة لـ«COP27»، إن العديد من الدراسات تشير إلى أن أفريقيا هي ثالث أكثر مناطق العالم تضررًا نتيجة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وأشار في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن القيادة المصرية الأفريقية للمفاوضات في شرم الشيخ وضعت أفريقيا في قبل المناقشات إلى حد كبير، وأبرزت الوضع بصورة أفضل.

ضيوف القمة كانوا على أرض أفريقية

وأوضح كبير مفوضي فريق الرئاسة أن دول العالم المشاركة في مؤتمر المناخ، والمؤسسات التمويلية، ورجال الأعمال الممثلين للقطاع الخاص، كانوا يضعون في ذهنهم أنهم قادمون لحضور القمة في القارة الأفريقية، ما جعلهم أكثر إلماما بالفرص المطروحة للاستثمار في القارة، وطبيعة التحديات التي تواجهها، وبالتالي أصبحت لديهم رؤية عن كيفية تقديم المساعدة لها.

جلستان يوميًا لمناقشة قضايا أفريقيا

وأشار نصر إلى أن الدولة المصرية للقمة سعت لتخصيص جلستين يوميا على الأقل لمناقشة قضايا أفريقيا، سواء المتعلقة بالتمويل أو التكيف أو تخفيض الانبعاثات الكربونية، موضخا أن هذه الإجراءات لاقت نجاحا كبيرا.

وأضاف أن التفاوض يشمل الحديث حول التمويل بصورة عامة وشاملة، لتأخذ القارة الأفريقية نصيبها العادل من تلك الاستثمارات، مشيرًا إلى أن أفريقيا لديها العديد من التحديات، كالبيئة التشريعية والاقتصادية، وضعف القدرة الشرائية، لذلك كان من المهم الإشارة لهذه التحديات، وتقديم القارة كعضو فاعل في قضية المناخ، لإلزام المؤسسات التمويلية الدولية بتوجيه نسبة كبيرة من التمويل للقارة السمراء.