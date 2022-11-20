12 إصدارا جديدا عن المركز القومي للترجمة

‎أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، 12 إصدارا جديدا وهي كالتالي: «مشاعر تصنع تاريخًا: تأثير العواطف الجمعية من هتلر إلى أوباما» من تأليف لوك شومبي وإلكه إندرت ومن ترجمة علا عادل، «فضاءات العنف:النظم الاجتماعية في حالة الاستثناء» من تحرير يورج بابيروفسكي وجابريلا ميتسلر ومن ترجمة محمد صفار ، «الڤوري:السوبر مافيا الروسية» من تأليف مارك جاليوتي ومن ترجمة هشام ممدوح طه.

إصدارات حديثة عن المركز القومي للترجمة

كما صدرت أيضًا الطبعة الثانية من «تجارة مكة وظهور الإسلام» من تأليف باتريشيا كرون ومن تقديم وترجمة آمال الروبي ومن مراجعة محمد إبراهيم بكر‎ ومن سلسلة العلوم الاجتماعية للباحثين «الصوفية والطقوس والحداثة في مصر: الأداء اللغوي استراتيجية التأقلم» من تأليف مايكل أّرون فؤيشكوف ومن ترجمة السيد جاد.

و«فهم العلاقات الدولية» من تأليف كريس براون وكريستين إنلي ومن ترجمة محمد محمود العشماوي ومن ترجمة بدر الرفاعي، صدرت الطبعة العربية من كتاب «مواجهة الفاشية في ‎مصر: الديكتاتورية مقابل الديمقراطية في الثلاثينيات» من تأليف إسرائيل جرشوني وجيمس جانكوفسكي ،«حضارة مصر القديمة» من تأليف مارك فان دي ميروب ومن ترجمة علاء الدين عبد المحسن شاهين ومن مراجعة محمد إبراهيم بكر.

و«إخناتون: وهم التوحيد» من تأليف فرانتس ماشيفسكي ومن ترجمة أيمن أشرف، «إيزيس أم الآلهة» من تأليف فرانسواز دونون ومن ترجمة عبلة عبد الرازق ومن مراجعة خالد غريب، «نظرية المعرفة» من تأليف إرنست سوسا ومن ترجمة ودراسة صلاح إسماعيل، وأخيرًا «في دائرة الضوء: مجموعات الآثار المصرية في متاحف صربيا» من ترجمة علاء شاهين.