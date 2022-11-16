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«القومي للترجمة» يشارك بمعرض الكويت الدولي للكتاب في دورته الـ45

كتب:

إلهام زيدان
04:52 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
المركز القومي للترجمة

المركز القومي للترجمة

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ45، الذي تستمر فعالياته من اليوم الأربعاء وحتى 26 نوفمبر الجاري، وذلك بمجموعة من أهم وأحدث إصداراته.

الإصدارات المشاركة في المعرض 

ومن أبرز الإصدارات التي يشارك بها المركز القومي للترجمة: «نحن ذوات إنسانية»، «جغرافيا الوقت»، «دليل علم النفس الإيجابي»، «السياسة الأخلاقية»، «التفسير الإبداعي للأحلام»، «الأولاد والبنات يتعلمون بطرق متابينة: دليل للمعلمين والآباء»، «دليل علم النفس الإيجابي»، «موسوعة علم الإنسان»، «اللسانيات»، «مبادئ تاريخ الفن»، «السينما والتاريخ».

ويأتي ذلك بالإضافة إلى «فن كتابة الكوميديا السينمائية»، «المفاهيم الأساسية في فلسفة الفن»، «استفزازات فلسفية»، «المذهب الإنساني في الغرب»، «معنى الوجود الإنساني»، «فكرة الطبيعة»، «الذهن الأَلة»، «موسوعة الهرمانيوطيقا»، «عقولنا تتحدث»، «الفلسفة الفرنسية في القرن العشرين» و«تاريخ تطور الفكر الصيني».

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.