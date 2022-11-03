الطبعة العربية من «النقد الثقافي» تتصدر مبيعات «القومي للترجمة» في أكتوبر

تصدرت الطبعة العربية من كتاب «النقد الثقافي النظرية الأدبية وما بعد البنيوية» قائمة مبيعات شهر أكتوبر في المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، وهو من تأليف فنسنت ليتش، وترجمة هشام زغلول.

ترتيب الكتب في أكتوبر

- رواية «بعيدًا عن روما» من تأليف بابلو مونتويا ومن ترجمة جيهان أمين.

- انتصار أكتوبر في الوثائق الإسرائيلية من إشراف ومراجعة ودراسة إبراهيم البحراوي، من سلسلة روائع الدراما العالمية «أليكترا ليوريبدس وترجمة منيرة كروان.

- أوديب ملكًا لسوفوكليس من ترجمة منيرة كروان.

- تاريخ إثيوبيا من تأليف ساهيد أديجوموبي ومن ترجمة مصطفي مجدي الجمال.

- رؤية نانونية «هندسة المستقبل» من تأليف كولن ميلبورن ومن ترجمة رؤوف وصفي.

الماء أزمة عالمية

- الماء أزمة عالمية من تأليف جوليان كالديكوت و من ترجمة منير شريف.

- نظرية المعرفة من تأليف إرنست سوسا ومن ترجمة ودراسة صلاح إسماعيل.

- موسوعة علم الإنسان: المفاهيم و المصطلحات الأنثربولوجية، من تأليف شارلوت سيمور سميث ومن ترجمة نخبة من أساتذة علم الاجتماع بإشراف محمد الجوهري.