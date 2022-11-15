«المائة عام القادمة».. جديد المركز القومي للترجمة

‎ صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، الطبعة العربية من كتاب جورج فريدمان الشهير «المائة عام القادمة.. استشراف القرن الحادي والعشرين»، الذي نقله إلى العربية عبد الحميد السعدي‎.

وفي تمهيد الكتاب يوضح المؤلف: «لا أملك كرة بلورية لكني أمتلك أسلوبًا خدمني جيدًا، رغم قصوره، في فهم الماضي واستقراء المستقبل، رغم ما يضطرب به التاريخ من أحداث، تظل مهمتي أن أتوقع ماهية الأحداث والتكنولوجيا التي تفرزها، ويبدو توقع الأحداث لمائة عام قادمة، نشاطا طائشا لكني آمل أن يراه القارئ عملية منطقية وممكنة، وبالكاد طائشة».

استشراف القرن الحادي والعشرين في كتاب جورج فريدمان

ويستطرد: «في هذا الكتاب، أحاول أن أنقل شعورا بالمستقبل، بالقطع سوف أخطئ في كثير من التفاصيل، إنما الهدف هو التعرف على الاتجاهات الرئيسية، والتكنولوجية الجيوسياسية والديموجرافية والثقافية والعسكرية بأوسع معانيها، وتحديد أهم الأحداث التي قد تطرأ، ‎وسأكون راضيا إن أوضحت شيئاً عن الكيفية التي يعمل بها العالم اليوم، وتأثيرها على كيفية عمله في المستقبل، وسوف أكون سعيداً إذا نظر أحفادي في هذا الكتاب في عام 2100، ووجدوا مبرراً لآن يقولوا لا بأس به».

‎في كتاب مكون من 352 صفحة من القطع الكبير و13 فصلا حملت عناوين: «مدخل إلى العصر الأمريكي»، «فجر العصر الأمريكي»، «الزلزال.. حرب الولايات المتحدة والجهاديين»، «السكان والحاسب الآلي والحروب الثقافية»، «خطوط الصدع الجديدة»، «الصين 2020.. نمر من ورق»، «روسيا 2020.. مباراة العودة»، «القوة الأمريكية وأزمة 2030»، «بزوغ عالم جديد»، «الأربعينيات.. مقدمات الحرب»، «الإعداد للحرب»، «الحرب العالمية.. سيناريو»، «الستينيات.. العقد الذهبي»، «2080 الولايات المتحدة والمكسيك والصراع من أجل قلب العالم‎».

معلومات عن المؤلف جورج فريدمان

المؤلف جورج فريدمان، أمريكي وباحث في الأمور السياسية، تخصص في العلوم السياسية، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كورنيل، عمل مدرسا للعلوم السياسية، وحاضر كبار القادة العسكريين في كلية الحرب الأمريكية في شؤون الأمن والدفاع القومي، له عدد كبير من الكتب منها: «الحرب القادمة مع اليابان»، «العقد القادم»، و«العاصفة قبل الهدوء».