تفاصيل انطلاق معرض الشارقة للكتاب.. القومي للترجمة يشارك بإصدارات حديثة

تنطلق غدًا فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، تحت شعار «كلمة للعالم» وبمشاركة نخبة من النجوم في مجالات الثقافة من الإمارات وخارجها، الذين أثروا المشهد الأدبي والثقافي العربي بأعمالهم في مجالات الشعر والرواية والفكر والنقد والترجمة وأدب الطفل ويستمر المعرض إلى 13 نوفمبر الجاري، وذلك بمركز أكسبو بالشارقة.

ويعتبر معرض الشارقة الدولي للكتاب حدثًا ثقافيًا فريدا يجمع عشّاق الكلمة من مختلف البلدان والفئات العمرية، ويتيح لهم فرصة لقاء أشهر أعلام الأدب والفكر والفن، واقتناء كتبهم المفضلة، والمشاركة في أكثر من 1000 فعالية ثقافية وإبداعية، كما يعد منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والتعارف بين خبراء النشر والمبدعين من جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز الأحداث الثقافية التي ينظمها معرض الشارقة الدولي للكتاب، مؤتمر الناشرين العرب، والذي ينطلق غدا تزامنا مع افتتاح المعرض وتحت رعاية وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 2، 3 نوفمبر 2022 في مركز إكسبو الشارقة.

ويشهد هذا العام مشاركة خاصة من جامعة الدول العربية، وكذلك نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، وبحضور 35 ناشراً ومتحدثاً في 8 جلسات على مدار اليومين.

المؤتمر يناقش سبل تطوير قطاع النشر العربي

يناقش المؤتمر سبل تطوير قطاع النشر العربي، كما يطرح الأفكار التي تضمن إيجاد مخارج مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجهها صناعة النشر في العالم العربي،بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة، خاصة في المجالات التقنية الحديثة.

ويفتتح المؤتمر أعماله بكلمات يلقيها كل من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ونورة الكعبي، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وإيمان بن شيبة، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، إضافة إلى كلمة افتراضية لـ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن أبرز الموضوعات التي يتم مناقشتها، معرض الكتاب في زمن الرقمنة، أثر الرقمنة على حقوق النشر في ظل الجائحة: بين التحديات والفرص، تنمية صناعة النشر والناشر ومعالجة فجوة المهارات، فرص تسويق الكتاب العربي ما بعد الجائحة، واقع اللغة العربية وتأثير الكاتب والناشر العربي المعاصر عليها، مستقبل المكتبات العربية وحرية التعبير، أزمة التوريد العالمية وأثرها على قطاع النشر.

وفي ختام أعمال مؤتمر الناشرين العرب، تستعرض إيمان بن شيبة، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين جملة التوصيات التي خرج عنها المؤتمر، الذي ينطلق تحت شعار «صناعة المحتوى العربي وتحديات ما بعد الجائحة».

المركز القومي للترجمة يشارك في معرض الشارقة

يُشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41 والذي تنطلق فعالياته غدًا الأربعاء بمركز إكسبو تحت شعار كلمة للعالم ويستمر حتى 13 نوفمبر الجاري.

يشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من أحدث وأهم إصداراته نذكر منها: «الستة والثلاثون موقفًا دراميًا، تأملات في مواقف منصور الحلاج، تاريخ البحث النقدي للعهد القديم، ما بعد التاريخ، وسط الجزيرة العربية وشرقها، مقدمة في تاريخ إسرائيل، الحداثة الثورية، وشرح الثورة الفرنسية، تاريخ روسيا من القبيلة إلى الأمة، حياة مشاهير الفراعنة، نور من الظلام، المائة عام القادمة،

وتضمنت الإصدارات، النسوية وحقوق المرأة في العالم، مقدمة في النظرية السياسية الدولية، التحدي الصيني، السياسة، القضاء على الجوع، المناظرة الكبرى، فجر الثقافة البشرية، المشاع، موسوعة النظرية الثقافية، العقد الأحمر، مخطوطة الطب، مادة الحياة، العمل مع الشباب والأرض الحمراء.

يُشار إلى أنَّ الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ألتقت نظيرتها نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب الإمارتية، خلال فعاليات القمة الثقافية بأبو ظبي، والمقامة تحت شعار «الثقافة أسلوب حياة»، وذلك بمنارة السعديات بأبو ظبي.

كما استقبل قطاع الفنون التشكيلية بمصر مؤخرًا وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي على هامش فعاليات «مصر والإمارات قلب واحد» التي انطلقت تحت رعاية الرئيس السيسي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاً بمرور 50 عاماً على العلاقات الإماراتية المصرية.