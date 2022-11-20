المشدد 5 سنوات للمتهمين بالشروع في قتل شاب بالقاهرة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهما بالشروع في قتل أحد الأشخاص، إثر خلافات بينهم في الزاوية الحمراء.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبداللطيف وعادل أحمد جراحي، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعي.

خلافات ومخطط

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4735 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء، والمقيدة برقم 824 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، أنّ المتهمين «إبراهيم. ح»، «أحمد. ع»، شرعا في قتل المجني عليه «أحمد. م»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام منه، لخلافات فيما بينهم، حيث بيّتا النية وعقدا العزم المصمم على الخلاص منه معدين مخططا إجراميا لذلك الغرض، واتفقا جنائيًا على الأعمال المكونة له.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين أعدا سلاحا ناريا محشوا، وتربّصا بالمجني عليه داخل سيارة لنحو ساعة في انتظار ظهوره، وأطلقا النار تجاهه ما أسفر عن إصابته.

وتابعت أوراق القضية، أنّ جريمة المتهمين خابت لسببين لا دخل لإرادتهما فيها، ألا وهما حيدة بعض الأعيرة عن الهدف وتدارك المجني عليه بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.