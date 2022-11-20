ضبط 100 طن أرز شعير قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 100 طن أرز شعير قبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بالشرقية

التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن ، مشدداً على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الأرز الابيض والدقيق والقمح وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين طبقاً للأسعار المعلنة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 100 طن أرز قبل تهريبهم وبيعهم في السوق السوداء

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت الرقابة التموينية بحملة مكبرة برئاسة الأستاذ محمد سعد مدير عام الرقابه بالشرقية و الأستاذ محمود جبر كبير مفتشي المديريه وبالاشتراك مع إدارتي تموين ابو حماد والقرين و مباحث التموين برئاسة العميد محسن القلش والعقيد ضياء سعيد وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من مخالفات الإتجار في الأرز الشعير وتم تحرير محاضر لأصحابها وجاءت علي النحو التالي :-

· تحرير محضر رقم 9469 لسنة 2022 جنح صان الحجر ضد / ع .أ. ع صاحب مخزن بناحية صان الحجر لتجميعه كميه من الأرز الشعير قدرها 50 طن بغرض إعاده بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وعليه تم التحفظ على المضبوطات بموجب الإقرار اللازم.

· تحرير محضر رقم 20455 لسنة 2022 ضد م .أ .ع صاحب مخزن بناحية بحطيط بأبوحماد حيث تم ضبط عدد 50 طن أرز شعير بغرض اعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح وعليه تم التحفظ على المضبوطات بموجب الإقرار اللازم.

· تحرير محضر رقم 3284 لسنة 2022 جنح القرين ضد م .أ .ع صاحب مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصه وتم التحفظ على 600 كيلو سكر مجهول المصدر و 2 طن دقيق 72% لعدم احتفاظه بالفواتير وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.