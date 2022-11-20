إصابة 4 أشقاء بتسمم غذائي في سوهاج.. «أكلوا أرز بلبن فاسد»

أصيب 4 أشقاء في محافظة سوهاج بتسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة «أرز بلبن» فاسدة منزلية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى طما المركزي لإجراء الإسعافات الأولية ووضعهم تحت الملاحظة.

تسمم غذائي

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تلقي بلاغ من المستشفى بوصول كل من «كيرولوس، أ»، 8 سنوات، وأشقائه «مروله، أ»، 6 سنوات، و«كرياكوس»، 5 سنوات، و«برسينا»، 3 سنوات، وجميعهم مصابون بحالة إعياء شديد وقيء، ادعاء تناول وجبة غذائية فاسدة بالمنزل عبارة عن «أرز بلبن».

لا شبهة جنائية

وبسؤال والدهم «إبراهيم، ل»، 48 سنة، عامل، أفاد بإصابتهم بحالة إعياء لتناولهم وجبة «أرز بلبن» فاسدة بالمنزل أعدتها الأم، وتوقع فساد اللبن أو أحد مكونات الطعام، ونفى الأب الشبهة الجنائية، ووُضع الأطفال تحت الملاحظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.