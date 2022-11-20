شرطة التموين تضبط 638 طن أرز في «قضايا احتكار» خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1766 قضية متنوعة.

ضبط 7 قضايا تموينية

وأسفرت الحملات عن ضبط 7 قضايا بيع أرز أبيض بأزيد من السعر، بمضبوطات بلغت 8,025 طن أرز أبيض «عيني»، و3 قضايا حجب أرز بمضبوطات بلغت 26,475 طن أرز أبيض «عيني»، و38 قضية حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 603,140 طن أرز شعير «عيني»، وضبط 3 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 12,900 طن «سكر حر - زيت طعام - مكرونة - أعلاف حيوانية» و5,500 طن دقيق أبيض «عيني».

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها 12,5 طن فول صويا و11 طن دقيق أبيض «عيني» بدون مستندات مجهولة المصدرـ وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة

ضبط أسماك فاسدة في تلاجة مواد غذائية

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته 3,52 طن أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع لتصنيع السلع الغذائية بمحافظة المنوفية وبحوزته كمية قدرها 10 أطنان بطاطس بدون مستندات ومجهولة المصدر، مدون عليها بيانات وهمية على المنتج النهائي و4000 عبوة فارغة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا «مجهولة المصدر»، عن ضبط 39 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 10506 عبوات سجائر مختلفة الأنواع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في كل واقعة.