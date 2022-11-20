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وزير البترول يهنئ سكرتير المنظمة الفرنكوفونية بالتجديد لها لولاية ثانية

كتب:

مارينا رؤوف
02:49 م | الأحد 20 نوفمبر 2022
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس وفد مصر في القمة الـ18 للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في تونس، لويز موشيكيوابو، السكرتير العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وذلك في إطار مشاركته بالقمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تعزيز التعاون مع المنظمة الفرنكوفونية

وهنأ الملا، باسم مصر، السكرتير العام للمنظمة بمناسبة التجديد لها لفترة ولاية ثانية، معربا عن حرص مصر على تعزيز التعاون مع المنظمة التي تضم عددا كبيرا من الدول الأفريقية، في إطار تعظيم فرص التعاون المصري الأفريقي.

وأعربت السكرتير العام للمنظمة، عن سعادتها واعتزازها بالتعاون القائم بين مصر والمنظمة الدولية للفرنكفونية، خاصة فيما يتعلق بجامعة سنجور للتنمية في أفريقيا التي تستضيفها مصر على أرضها، معربة عن تقديرها لموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على منح الجامعة قطعة أرض في مدينة برج العرب لبناء مقر يسمح بمضاعفة عدد الطلبة الأفارقة الدارسين بها.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.