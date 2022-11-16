وزير البترول: الهيدروجين المتجدد يسهم في إزالة الكربون وأمن الطاقة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، «يشرفنا أن نشهد التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وتطوره على مدار سنوات، بما يؤكّد الجهود والإجراءات بين الجانبين لصالح شعوب الدول كلها».

وأضاف «الملا»، خلال كلمته بإحدى جلسات «يوم التنوع البيولوجي»، ضمن فاعليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، أنَّ مجال الطاقة العالمي مر بكثير من التحولات الهائلة بالنسبة لتذبذب العرض والطلب من الطاقة، وكذلك إلى التعامل مع تغير المناخ، وتقديم مصادر طاقة مستدامة بأسعار معقولة، ولكي نتغلب على أزمة الطاقة من المهم أن نفكر في نهج شامل ومتكامل لتطوير الحلول بما في ذلك أخذ في الاعتبار الطاقة النظيفة والمتجددة، وهي أحد الحلول البارزة التي تكتسب قوة دفع عالمية هي الهيدروجين المتجدد ومشتقاته.

ولفت إلى أن الهيدروجين المتجدد ومشتقاته يستطيع أن يسهم بشكل ملحوظ في تحقيق أهداف إزالة الكربون وأمن الطاقة، كما يمثل فرصة للتعاون الصناعي والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

مستقبل الهيدروجين الأخضر

وأشار إلى أنَّ مصر اتخذت مجموعة من الخطوات لكي تطور اقتصادها منخفض الكربون بما في ذلك (COP27) بالدائرة المستديرة لمناقشة مستقبل الهيدروجين الأخضر التي عقدت في الأسبوع المقبل، والرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن إطلاق منتدى عالمي للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع بلجيكا بجانب شركاء دوليين آخرين.

خطة مصر الوطنية لإزالة الكربون

وتابع: «هناك إنجازين قد حدثا بالأمس، أولهما إعلان خطة مصر الوطنية لإزالة الكربون، واتفاقات الإطارية مع شركات لمشروعات الهيدروجين الأخضر بإجمالي قدرات 24 جيجاوات واستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار».