«التضامن»: 600 ألف أسرة مستفيدة من برنامج وعي للتنمية المجتمعية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «وعي» للتنمية المجتمعية، يعمل على تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية للأسرة المصرية ضد المعتقدات والممارسات المجتمعية الخاطئة، التي من شانها التأثير سلباً على تنمية الطفل والأسرة، فمنها ما يخص الأطفال مثل صحة الأم والطفل، وزواج الأطفال، ووقف الإتجار بالبشر، ومحاربة الإدمان والتعاطي، هذا بالإضافة إلى الموضوعات التي تخص النساء بما يشمل محو الأمية، والصحة الإنجابية للأم، وتعزيز دور المرأة في الاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادي.

ولفتت «التضامن»، إلى أن الوزارة تصدت لقضية زواج الأطفال، إذ نفذ البرنامج حملة زواجها قبل 18 يضيع حقوقها، حول مخاطر وأضرار زواج الأطفال قبل السن القانونية 18 سنة، بإجمالي عدد 1.6 مليون أسرة مستفيدة، منهم 90% من المناطق الريفية.

التوعية ضد كل أشكال العنف الأسري

كما نفذت الوزارة، مناهضة العنف ضد النساء بعنوان «حملة 16 يوم لوقف العنف ضد المرأة» تشمل التوعية ضد كل أشكال العنف الأسري، ووصل عدد المستفيدين إلى 600 ألف أسرة مستفيدة، ويمثل 60% منهم من المناطق الريفية، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من حملة «بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل»، في 4 محافظات بالوجه القبلي، وجرى الوصول إلى 100 ألف أسرة مستفيدة من خدمات الصحة والإنجابية والتمكين الاقتصادي.

الإلتزام بتعزيز حقوق الطفل وترجمتها إلى أفعال لبناء حياة أفضل

أكدت «التضامن»، الالتزام بتعزيز حقوق الطفل، وترجمتها إلى أفعال لبناء حياة أفضل، يأتي الاحتفال هذا العام، عقب انعقاد قمة كبرى جمعت دول العالم كله على الأرض المصرية، وهى قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 بشرم الشيخ، التي ناقشت من ضمن فعاليتها حق الطفل فى حياة تسودها العدالة المناخية والتأثيرات والعواقب الوخيمة للتغيرات المناخية على الأطفال، كما تم التأكيد على حق الأطفال في المشاركة في عمليات صناعة القرارات الخاصة بمجابهة آثار تغير المناخ.