محافظ المنيا: تنظيم ندوات تثقيفية لمواجهة خطورة زواج الأطفال

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضرورة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات والحملات التوعوية والندوات، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، بوضع القضية السكانية من أولويات الملفات التي تسعى الدولة للعمل عليها.

الأضرار النفسية والصحية لزواج الأطفال

تابع محافظ المنيا، تنفيذ وحدة السكان المركزية بالمحافظة، ندوة بعنوان زواج الأطفال الأضرار النفسية والصحية والحلول، بمركز مطاى بالتنسيق مع الوحدة المحلية وإدارة الأمومة والطفولة ووحدة السكان الصحية بمطاي وإدارة الأوقاف وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا.

إلقاء الضوء على خطورة زواج الأطفال

قال الدكتور رضا فاروق، مدير وحدة السكان بمحافظة المنيا، إن الهدف من الندوة هو إلقاء الضوء على خطورة زواج الأطفال، حيث يعد انتهاكاً للحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات منها «الحق في التعليم، والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي دون إجبار، الحق في العمل والحق في السلامة الجسدية، الحق في النماء، الحق في الحماية، الحق في اتخاذ القرار وحق الكرامة الإنسانية».