قناة القاهرة الإخبارية: اتفاق في الرؤى بقمة المناخ على مدار اليومين الماضيين

قال مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة شرم الشيخ، إن هناك اتفاق كبير في الرؤى على مدار اليومين الماضيين من قمة المناخ cop 27، إذ جرى عقد الكثير من الجلسات، موضحًا: «ما رأيناه خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، يعبر عن التوصل إلى اتفاق كامل بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها رئاسة المؤتمر، وجلسات التفاوض التي عقدت على مدار اليومين الماضيين».

قمة التنفيذ

أضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، خلال تصريحات مع الإعلامية فيروز مكي على قناة القاهرة الإخبارية: «كل ذلك عبر عنه رئيس قمة المناخ cop 27، وقال إن قمة شرم الشيخ أطلق عليها منذ البداية قمة التنفيذ، واليوم نستطيع أن نقول إنها قمة التنفيذ، بعد الوصول إلى هذا الاتفاق بين الدول المشاركة والأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة من أجل مواجهة التغيرات المناخية».

إنشاء صندوق لتمويل الدول المتضررة جراء التغيرات المناخية

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية من مدينة شرم الشيخ: «إنشاء صندوق لتمويل الدول المتضررة جراء التغيرات المناخية كان على رأس المكاسب التي تحققت على مدار القمة، وهو ما عبر عنه ممثلو الكثير من الدول المشاركة بأنه إنجاز، وذلك بحسب ما أعلنت عنه دولة باكستان، عندما شكرت سامح شكري، وكذلك ردود الأفعال الإيجابية التي تجاوبت مع هذا القرار».