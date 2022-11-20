محيي الدين: مصر تصدّت للتحديات الضخمة وقرّبت وجهات النظر في COP27

هنأ الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لـCOP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، المصريين، بنجاح تنظيم قمة المناخ COP27، التي عُقدت على مدار أسبوعين في شرم الشيخ برئاسة مصر، قائلا: «العبرة في هذه القمم يكون بالنتائج وتنفيذها، وهو ما أكدت عليه الرئاسة المصرية، بأنّ هذه القمة للتنفيذ وليس التعهدات، ورغم الظروف الدولية والمشكلات الجيوسياسية الحادة وقلة الثقة، ولم تتهرّب الرئاسة المصرية للقمة من التحديات الكبرى، بل تصدّت لها».

صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار

وأضاف محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ أهم الموضوعات التي تصدت لها الرئاسة المصرية لقمة المناخ وأشدّها خلافا، ما يرتبط بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار التي تتكبّدها الدول النامية بسبب تغيرات المناخ الحادة، وهو ما تجاوز كل جهد ممكن لتخفيف الانبعاثات الضارة أو التكيف معها، موضحا أنّ هذا الأمر مطروح منذ سنوات بعيدة، حتى قبل اتفاق باريس 2015، لكن لم تكن هناك ترتيبات أو تجهيزات لحل هذه المشكلة، واليومين الماضيين يحسبان للرئاسة المصرية حنكتها وصبرها وقدرتها المتميزة والاستثنائية على التقريب بين المواقف شديدة التباين بين الدول المتقدمة والنامية».

تغير المناخ يهدد بعض الجزر بالفناء

وشرح محيي الدين، أنّ هناك جزر تتعرض للفناء بسبب التغيرات المناخية وتحتاج إلى تمويل ضخم، وهذا الأمر مشهود وكبير ويستحق كل الثناء والمجهود، مشيرا إلى أنّ وسائل الإعلام العالمية والأجنبية لم تتوقف عن إبراز هذا الإنجاز، والأسابيع والآليات المقبلة ستحدد الآليات الخاصة بالتمويل والجهات المفترض أن تقدم التمويل للصندوق.